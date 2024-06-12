"RUN 4 VICTORY": в Виннице пройдет благотворительный забег в поддержку военных

В воскресенье, 30 июня, в парке Вишенский города Винница состоится забег благотворительного квадромарафона "RUN 4 VICTORY", передает УНН.

Детали

Мероприятие организует спортивное сообщество "Характер" совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" и ВФСО "Колос" при содействии международной компании МХП. Главная цель - помощь ВСУ.

Дистанции для взрослых составляют от 2 до 21 км, для детей - от 200 до 800 м. Бежать могут как профессиональные спортсмены, так и любители. Кроме того, предусмотрено онлайн-участие в забеге.

"Не обязательно быть в Виннице, чтобы принять участие в соревнованиях. Если у вас нет возможности приехать, но вы хотите поддержать мероприятие и помочь военным, тогда также регистрируйтесь, как онлайн-участники. Вы можете пробежать где угодно и в удобное для вас время. А 30 июня сделать об этом пост в своих соцсетях и отметить организаторов соревнований. После этого по почте вы получите медаль участника", - пояснил соорганизатор забегов, профессиональный спортсмен и team-leader сообщества "Характер" Алексей Вовк.

Это - второй из четырех забегов, запланированных на текущий год. Первый прошел в Тернополе, привлекая около 500 участников, в частности военных и ветеранов, и собрал 520 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Организаторы планируют увеличить эту сумму на следующих этапах, имея целью собрать в целом 1,5 млн грн.

Регистрация для участия в мероприятии по ссылке: https://runstyle.net/events/mhp-vinnytsya/

Справка

Лига забегов RUN 4 VICTORY - это благотворительный квадрамарафон, который проходит в четырех городах Украины - Тернополе (19 мая), Виннице (30 июня), Черкассах (сентябрь) и Ладыжине (октябрь).

Особенностью Лиги забегов является возможность пробежать любую дистанцию не только спортсменам, но и всем желающим. Таким образом организаторы имеют целью объединить жителей громад и горожан, которые могут присоединиться к любой дистанции в любой точке Украины. В этом году доступны дистанции от 2 до 21 км и детские от 200 до 800 м

На выбор доступны два формата участия - офлайн или онлайн.

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.