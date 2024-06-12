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"RUN 4 VICTORY": у Вінниці пройде благодійний забіг на підтримку військових

"RUN 4 VICTORY": у Вінниці пройде благодійний забіг на підтримку військових

Київ • УНН

 • 13239 перегляди

У Вінниці відбудеться благодійний квадромарафон RUN 4 VICTORY з можливістю як офлайн, так і онлайн участі.

У неділю, 30 червня, у парку Вишенський міста Вінниця відбудеться забіг благодійного квадромарафону "RUN 4 VICTORY", передає УНН.

Деталі

Захід організовує спортивна спільнота "Характер" спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді" та ВФСТ "Колос" за сприяння міжнародної компанії МХП. Головна мета - допомога ЗСУ.

Дистанції для дорослих становлять від 2 до 21 км, для дітей - від 200 до 800 м. Бігти можуть як професійні спортсмени, так і аматори. Окрім того, передбачена онлайн-участь у забігу.

"Не обов’язково бути у Вінниці, аби взяти участь у змаганнях. Якщо у вас немає змоги приїхати, але ви хочете підтримати захід і допомогти військовим, тоді також реєструйтеся, як онлайн-учасники. Ви можете пробігти будь-де та в зручний для вас час. А 30 червня зробити про це пост у своїх соцмережах і відмітити організаторів змагань. Після цього поштою ви отримаєте медаль учасника", - пояснив співорганізатор забігів, професійний спортсмен і team-leader спільноти "Характер" Олексій Вовк.

Це - другий з чотирьох забігів, запланованих на поточний рік. Перший пройшов у Тернополі, залучивши близько 500 учасників, зокрема військових та ветеранів, і зібрав 520 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Організатори планують збільшити цю суму на наступних етапах, маючи на меті зібрати загалом 1,5 млн грн.

Реєстрація для участі у заході за посиланням: https://runstyle.net/events/mhp-vinnytsya/

Довідка

Ліга забігів RUN 4 VICTORY - це благодійний квадрамарафон, який проходить у чотирьох містах України - Тернополі (19 травня), Вінниці (30 червня), Черкасах (вересень) та Ладижині (жовтень).

Особливістю Ліги забігів є можливість пробігти будь-яку дистанцію не тільки спортсменам, а й усім охочим. У такий спосіб організатори мають на меті об’єднати жителів громад та містян, які можуть долучитися до будь-якої дистанції в будь-якій точці України. Цьогоріч доступні дистанціями від 2 до 21 км та дитячі від 200 до 800 м

На вибір доступні два формати участі - офлайн чи онлайн.

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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