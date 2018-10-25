Румынские венгры написали заявление в ООН о притеснениях нацменьшинств на Закарпатье - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Румынские венгерские политические партии и организации подписали заявление в Организации Объединенных Наций по защите прав меньшинств, в которой упоминается о притеснениях венгров в Закарпатье. Об этом сообщает румынское издание Kronica, передает УНН.
"Поскольку в Украине теперь не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации о ликвидации дискриминации. Просим соответствии с уставом ООН предупредить Украину, чтобы она несла ответственность в отношении принятого ею документа", - отмечается в заявлении.
Документ подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представители венгерской национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC).
Встреча состоялась 24 октября.
Как сообщал УНН, Венгрия предложила Украине заключить совместное соглашение о защите национальных меньшинств.