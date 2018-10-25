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Румунські угорці написали заяву в ООН щодо утисків нацменшин на Закарпатті - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10264 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Румунські угорські політичні партії та організації підписали заяву до Організації Об'єднаних Націй щодо захисту прав меншин, в якій згадується про утиски угорців на Закарпатті. Про це повідомляє румунське видання Kronica, передає УНН.

“Оскільки в Україні тепер не лише позбавляють представників закарпатських меншин їхніх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації про ліквідацію дискримінації. Просимо відповідно до статуту ООН попередити Україну, щоб вона несла відповідальність стосовно прийнятого нею документа”, — зазначається в заяві.

Документ підписали представники Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ), Угорської народної партії Трансильванії (EMNP), Угорської громадянської партії (MPP), а також представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC).

Зустріч відбулась 24 жовтня.

Як повідомляв УНН, Угорщина запропонувала Україні укласти спільну угоду про захист національних меншин.

Українські Національні Новини

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