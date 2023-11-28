Руководство Европарламента поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС - Кулеба
Киев • УНН
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что лидеры Европейского парламента поддерживают переговоры о членстве Украины в ЕС, и прилагаются усилия для принятия положительного решения в декабре.
Руководство Европарламента поддержало переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Хорошая новость - есть общее понимание среди государств-членов ЕС о том, что Украина заслужила открытие переговоров - своими реформами, своей героической борьбой за себя и за европейскую безопасность и европейские ценности. Сегодня все министры, с которыми я встречался, говорили, что приложат все усилия для того, чтобы было принято положительное решение. Но пока решение не принято, значит остается еще работа
Кулеба отметил, что во вторник в Брюсселе проводил двусторонние встречи: с председателем Европейского парламента Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел стран ЕС и все они имеют положительное решение относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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И везде - это тема номер один. Положительное решение в декабре об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Двигаемся к нему
Напомним
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Руководство Европарламента поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС - Кулеба
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что лидеры Европейского парламента поддерживают переговоры о членстве Украины в ЕС, и прилагаются усилия для принятия положительного решения в декабре.
Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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