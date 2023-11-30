Руководство одесского ДТЭК просит людей набраться терпения - скоро все будут со светом

В минувшие выходные в Одесской области бушевала непогода, которая вывела из строя более 3,1 тыс. линий электропередач, обесточила более 8 тыс. трансформаторных подстанций и лишила света 596 тыс. человек в 883 населенных пунктах. Энергетики ДТЭК работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома жителей региона. Об этом в ходе брифинга рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев, передает УНН.

Детали

По его словам, непогода нанесла ущерб каждому району области, но больше всего пострадали Измаильский, Белгород-Днестровский и Одесский районы.

"Объем работы был очень большой. Наши ребята уже отремонтировали 3 тыс. 40 воздушных линий, ввели в работу 7 тыс. 601 трансформаторную подстанцию и восстановили электроэнергию 570 клиентам в 774 населенных пунктах.

За помощь в ускорении процесса хотел бы поблагодарить все звенья власти - ОВА, а также военные администрации районов Одесской области. Работали вместе, слаженно. Расчищали снег. Предоставляли нам тяжелую технику, чтобы мы могли проехать там, где нет проезда.

Отдельно также хочу поблагодарить Одесский городской совет за слаженную работу.

И спасателей - за переданную спасательную лодку, благодаря которой вчера вечером наши ребята добрались до линии высоковольтных электросетей и отремонтировали ее", - сообщил он.

Добавим

Также Григорьев рассказал, с какими трудностями сталкиваются энергетики во время работы.

"Наиболее сложная ситуация - это проблема доезда. У нас очень много линий в сельской местности проходит возле полос зеленых насаждений, которые ломаются и падают на линии.

Поэтому, основная проблема - это доезд, и мы ее решали вместе с органами местного самоуправления.

Они нам предоставляли технику, пытались вытащить нашу технику. Застревали вместе, приходили на помощь военные - вытаскивали и нас, и тех, кто пришел на помощь.

И погодные условия. Сегодня в Одессе светит солнце и нет ветра, а в Измаильском районе еще 2-метровые сугробы", - уточнил он.

Для ускорения восстановления электроснабжения ДТЭК привлек к процессу подрядные организации. Сейчас они работают в Измаильском, Белгород-Днестровском, Одесском районах.

"Мы задействовали дополнительные ресурсы подрядных организаций и привлекли 7 бригад из Подольского района, где ситуация уже стабилизирована. С сегодняшнего дня нам на помощь пришли 2 бригады из Николаевоблэнерго, еще 2 - Одессагорсвет.

Все вместе мы приближаем время, чтобы все клиенты были со светом", - подчеркнул он.

Также Григорьев обратился к жителям Одесской области с просьбой набраться терпения и не участвовать в акциях протеста.

Напомним, на днях в Одессе из-за отсутствия света перекрыли несколько улиц.

"Я призываю не делать этого. Я понимаю недовольство, что долго нет света, но это не ускорит восстановление электроснабжения.

Наберитесь терпения. Мы не закончим работать до тех пор, пока все наши клиенты не будут со светом", - сообщил Григорьев.

Добавим, что в пресс-службе Измаильской РГА сообщили, что действительно в полях стоит снег, поэтому энергетикам местами трудно добраться до поврежденных линий электропередач. Приходится привлекать агротехнику и подъемники.