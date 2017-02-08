Движение транспорта ограничили в пяти областях

По информации Укравтодора, вводится временное ограничение движения на таких автодорогах:

- Черкасская область

В связи с резким ухудшением погодных условий, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, с 07-00 ч. 08.02.2017 г. на а/д М-05 Киев-Одесса, км 143+028 - км 274+360, вводится временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

- Волынская область

Из-за неблагоприятных погодных условий, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, на а/д Т-18-02/М-07/-Маюничи-Великая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожица -Торчин-Шклинь-/Н-17/км 110 - км 117 (Торчин-Белосток), движение закрыто для всех видов транспорта.

- Винницкая область

В связи с неблагоприятными погодными условиями, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств по следующим участкам: а/д М-21 Житомир-Могилев-Подольский, км 131 - км 230;

- Закарпатская область

По состоянию на 05.02.2017 года в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица.

- Хмельницкая область

В связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась сложная ситуация с обеспечением проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05:00 ч. 03.02.2017 г.

Кроме того, в результате неблагоприятных погодных условий, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, с 09:30 07.02.2017р. на а/д Н-03 Житомир-Черновцы, км 247 - км 278 (г. Дунаевцы - г. Кам.-Подольский), введено ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов.