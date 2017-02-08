Рух транспорту обмежили у п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту транспорту обмежили у Черкаській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За інформацією Укравтодору, вводиться тимчасове обмеження руху на таких автодорогах:
— Черкаська область
У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, з 07-00 год. 08.02.2017р. на а/д М-05 Київ-Одеса, км 143+028 — км 274+360, вводиться тимчасове обмеження руху для великогабаритного та великовагового транспорту.
— Волинська область
Через несприятливі погодні умови, з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, на а/д Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 — км 117 (Торчин-Білостік), рух для закрито для усіх видів транспорту.
— Вінницька область
В зв’язку з несприятливими погодними умовами, з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, введено обмеження руху для великовагових транспортних засобів по наступних ділянках: а/д М-21 Житомир-Могилів-Подільський, км 131- км 230;
— Закарпатська область
Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород — Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця.
— Хмельницька область
В зв’язку з несприятливими погодними умовами склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.
Окрім того, внаслідок несприятливих погодних умов, з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, з 09-30год. 07.02.2017р. на а/д Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 — км 278 (м.Дунаївці — м.Кам.-Подільський), введено обмеження руху великовагового транспорту та автобусі.
Як повідомляв УНН раніше, через складні погодні умови з 18 год. 7 лютого на дорогах місцевого значення Волинської області Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух закрито для усіх видів транспорту.