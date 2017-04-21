Движение транспорта ограничили на Крещатике в столице

Ранее столичная власть распорядилась ограничить движение транспорта на ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до Майдана Независимости с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля во связи с проведением в Киеве национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных".

Так, запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий.

При этом движение ограничат и на ул. Труханова с 00:00 до 17:00 22 апреля.

В патрульной полиции сообщили, что сегодня в центре столицы будут монтировать сцену.