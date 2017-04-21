Рух транспорту обмежили на Хрещатику в столиці

Раніше столична влада розпорядилася обмежити рух транспорту на вул. Хрещатик від вул. Б.Хмельницького до Майдану Незалежності з 12:00 21 квітня до 06:00 24 квітня у зв’язку з проведенням у Києві національних спортивних змагань "Ігри нескорених".

Так, заборонено рух усіх видів транспорту в місцях проведення заходів.

При цьому рух обмежать і на вул. Труханівській із 00:00 до 17:00 22 квітня.

У патрульній поліції повідомили, що сьогодні у середмісті столиці монтуватимуть сцену.