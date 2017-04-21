Движение транспорта на Подоле в Киеве ограничено

"В результате аварии ночью, 20 апреля, на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго", движение транспорта на ул. Набережно-Луговой, вблизи перекрестка с ул. Оболонской, ограничено", - говорится в сообщении.

На указанном участке работники ПАО "Киевэнерго" разрыли проезжую часть для ликвидации последствий аварии. На месте сейчас работают бригады "Киевэнерго".

Как сообщал УНН 20 апреля, движение транспорта с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов в Киеве ограничат.