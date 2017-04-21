Рух транспорту на Подолі у Києві обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Через аварію на інженерних мережах "Київенерго" обмежено рух транспорту на вул. Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вул. Оболонською. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Внаслідок аварії вночі, 20 квітня, на інженерних мережах ПАТ "Київенерго", рух транспорту на вул. Набережно-Луговій, поблизу перехрестя з вул. Оболонською, обмежено", - йдеться у повідомленні.
На зазначеній ділянці працівники ПАТ "Київенерго" розрили проїжджу частину для ліквідації наслідків аварії. На місці наразі працюють бригади "Київенерго".
Як повідомляв УНН 20 квітня, рух транспорту з просп. Соборності на б-р Дружби Народів у Києві обмежать.