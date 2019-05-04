Движение поездов через Кропивницкий временно прекратят
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. С 1 июня движение поездов через станцию “Кропивницкий” по всем направлениям будет временно приостановлено из-за активной фазы реконструкции путепровода “Арка” под железнодорожным полотном на улице Эльворти. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.
Строители начнут монтаж металлического гофрированного 27 метрового тоннеля в железнодорожную насыпь.
Открытие второго проезда на одной из самых интенсивных транспортных развязок областного центра позволит разгрузить транспортные потоки в направлении микрорайонов Новониколаевка и Лелековка.
О возобновлении движения поездов через станцию “Кропивницкий” сообщат дополнительно.
Напоминаем, пожар в локомотиве поезда сообщением “Черновцы — Киев” произошел в ночь на четверг, 2 мая, вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области.