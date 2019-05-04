Рух потягів через Кропивницький тимчасово припинять
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. З 1 червня рух потягів через станцію “Кропивницький” з усіх напрямків буде тимчасово припинений через активну фазу реконструкції шляхопроводу “Арка” під залізничним полотном на вулиці Ельворті. Про це поінформували в прес-службі міської ради, передає УНН.
Будівельники розпочнуть монтаж металевого гофрованого 27 метрового тунелю в залізничний насип.
Відкриття другого проїзду на одній із найінтенсивніших транспортних розв’язок обласного центру дозволить розвантажити транспортні потоки в напрямку мікрорайонів Новомиколаївка та Лелеківка.
Про відновлення руху потягів через станцію “Кропивницький” повідомлять додатково.
Нагадуємо, пожежа у локомотиві потяга сполученням “Чернівці — Київ” сталася у ніч на четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області.