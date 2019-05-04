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Рух потягів через Кропивницький тимчасово припинять

Рух потягів через Кропивницький тимчасово припинять

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. З 1 червня рух потягів через станцію “Кропивницький” з усіх напрямків буде тимчасово припинений через активну фазу реконструкції шляхопроводу “Арка” під залізничним полотном на вулиці Ельворті. Про це поінформували в прес-службі міської ради, передає УНН.

Будівельники розпочнуть монтаж металевого гофрованого 27 метрового тунелю в залізничний насип.

Відкриття другого проїзду на одній із найінтенсивніших транспортних розв’язок обласного центру дозволить розвантажити транспортні потоки в напрямку мікрорайонів Новомиколаївка та Лелеківка.

Про відновлення руху потягів через станцію “Кропивницький” повідомлять додатково.

Нагадуємо, пожежа у локомотиві потяга сполученням “Чернівці — Київ” сталася у ніч на четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

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