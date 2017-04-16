Движение на ул.Борщаговской в Киеве затруднено из-за подтопления

“Движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта в Политехнический переулке затруднено в связи с подтоплением проезжей части”, — говорится в сообщении.

Аварийная бригада “Киевводоканала” приступила к локализации повреждения на водопроводе диаметром 500 мм. На месте также работают спасатели киевской службы спасения.

Водителей призвали выбирать маршруты с учетом этой информации.

Как сообщал УНН, в воскресенье 16 апреля движение транспорта по улице Крещатик будет перекрыт.