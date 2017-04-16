Рух на вул.Борщагівській у Києві ускладнений через підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рух на вулиці Борщагівська в столиці ускладнений через підтоплення проїжджої частини. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Рух вулицею Борщагівською на відрізку від Повітрофлотського проспекту до Політехнічного провулку ускладнено у зв’язку з підтопленням проїжджої частини”, — йдеться у повідомленні.
Аварійна бригада “Київводоканалу” приступила до локалізації пошкодження на водопроводі діаметром 500 мм. На місці також працють рятувальники київської служби порятунку.
Водіїв закликали обирати маршрути з урахуванням цієї інформації.
Як повідомляв УНН, у неділю 16 квітня транспортний рух на вулиці Хрещатик буде перекрито.