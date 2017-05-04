Движение на трассе Кировоград - Кривой Рог - Запорожье частично ограничили
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. По автомобильной дороге Н-23 Кировоград — Кривой Рог — Запорожье км 1+500 в пределах села Бережинка Кировоградского района частично ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе САД в области, сообщает УНН.
“Люди протестуют против якобы рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия. Поскольку мероприятие носит неофициальный характер, о точном снятии ограничений сказать трудно”, — отметили в САД.
Служба автомобильных дорог в Кировоградской области обращается к водителям учесть данную информацию и быть крайне внимательными за рулем.
Напомним, в Киеве из-за обустройства дорожного покрытия, 8 и 9 мая с 07:00 до 20:00 на ул.9 мая движение транспорта на участке от просп.Академика Королева в просп.Отрадного будет ограничено.