Движение на трассе Кировоград - Кривой Рог - Запорожье частично ограничили

“Люди протестуют против якобы рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия. Поскольку мероприятие носит неофициальный характер, о точном снятии ограничений сказать трудно”, — отметили в САД.

Служба автомобильных дорог в Кировоградской области обращается к водителям учесть данную информацию и быть крайне внимательными за рулем.

Напомним, в Киеве из-за обустройства дорожного покрытия, 8 и 9 мая с 07:00 до 20:00 на ул.9 мая движение транспорта на участке от просп.Академика Королева в просп.Отрадного будет ограничено.