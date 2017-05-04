Рух на трасі Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя частково обмежили
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. По автомобільній дорозі Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя км 1+500 в межах села Бережинка Кіровоградського району частково обмежено рух автомобільного транспорту. Про це поінформували в прес-службі САД в області, повідомляє УНН.
“Люди пікетують проти нібито рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства. Оскільки захід носить неофіційний характер, про точний час зняття обмежень сказати важко”, — зазначили в САД.
Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області звертається до водіїв врахувати дану інформацію та бути вкрай уважними за кермом.
Нагадаємо, в Києві через облаштування дорожнього покриття, 8 та 9 травня з 07:00 до 20:00 на вул. 9 травня рух транспорту на ділянці від просп.Академіка Корольова до просп.Відрадного буде обмежено.