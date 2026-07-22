Рубио заявил, что обсудит с лавровым войну россии в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что собирается обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос завершения войны в Украине. Об этом Рубио заявил во время саммита ASEAN в Маниле, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли Рубио оказывать давление на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время завтрашней встречи, госсекретарь ответил: "Не знаю, правильный ли здесь термин "давить на него". Мы собираемся обсудить это. Вы знаете, очевидно, что война в Украине, на мой взгляд, во многом помешала России и США найти точки соприкосновения по другим вопросам".

Это не значит, что мы не будем пытаться найти другие сферы потенциального сотрудничества, но, в то же время, знаете, мы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась. Поэтому мы поднимем этот вопрос. И, как я уже сказал, США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится. И она может появиться, знаете, мы готовы к этому, готовы играть эту роль, потому что считаем, что сейчас, и думаю, россияне с этим согласятся - мы, вероятно, единственная страна в мире, которая может играть эту роль в попытках положить этому конец