Рубио отрицает роль рф в оказании помощи Тегерану во время войны
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что действия россии не влияют на эффективность американских операций. Он отверг данные о помощи москвы Тегерану в обстрелах.
Госсекретарь США Марко Рубио отверг информацию о том, что россия предоставляла Ирану информацию, которая помогала Тегерану наносить удары по американским военнослужащим, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Покидая встречу G7 во Франции, госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения Associated Press и других источников о том, что россия предоставляла Ирану информацию, которая помогала Тегерану наносить удары по американским военнослужащим и объектам на Ближнем Востоке в разгар войны.
"Послушайте… позвольте мне сказать так. россия ничего не делает для Ирана, что каким-либо образом препятствовало бы или влияло на нашу операцию или ее эффективность", — заявил Рубио журналистам на взлетной полосе.
