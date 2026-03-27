Рубіо заперечив роль рф у наданні допомоги Тегерану під час війни
Київ • УНН
Держсекретар США заявив, що дії росії не впливають на ефективність американських операцій. Він відкинув дані про допомогу москви Тегерану в обстрілах.
Держсекретар США Марко Рубіо відкинув інформацію, що росія надавала Ірану інформацію, яка допомагала Тегерану завдавати ударів по американських військовослужбовцях, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Залишаючи зустріч G7 у Франції, держсекретар Марко Рубіо спростував повідомлення Associated Press та інших джерел про те, що Росія надавала Ірану інформацію, яка допомагала Тегерану завдавати ударів по американських військовослужбовцях і об'єктам на Близькому Сході в розпал війни.
"Послухайте… дозвольте мені сказати так. Росія нічого не робить для Ірану, що будь-яким чином перешкоджало б чи впливало на нашу операцію чи її ефективність", — заявив Рубіо журналістам на злітній смузі.
