Разведка зафиксировала увеличение небоевых потерь среди боевиков

"2 мая с.г. в одном из полков 1-го АК пьяные военнослужащие для выяснения отношений применили стрелковое оружие, в результате чего один из них погиб, другой получил огнестрельное ранение. Кроме того, в результате передозировки наркотическими веществами один военнослужащий умер, а еще один, возвращаясь с освобождения в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил "самострел" в ногу из-за нежелания возвращаться в подразделение", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, еще семеро получили ранения.