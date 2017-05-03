Розвідка зафіксувала збільшення небойових втрат серед бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Внаслідок перестрілки 2 травня загинув один бойовик, ще один помер в результаті передозування наркотичними речовинами, також двоє бойовиків отримали вогнепальні поранення. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідка Міністерства оборони України, передає УНН.
"2 травня ц.р. у одному з полків 1-го АК п’яні військовослужбовці для з’ясування відносин застосували стрілецьку зброю, внаслідок чого один з них загинув, інший отримав вогнепальне поранення. Крім того, у результаті передозування наркотичними речовинами один військовослужбовець помер, а ще один, повертаючись зі звільнення у стані сильного алкогольного сп’яніння, спричинив “самостріл” в ногу через небажання повертатися до підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби загинув один український військовослужбовець, ще семеро отримали поранення.