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Разведка США указывает, что Израиль не бомбил больницу Газы

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Разведка, полученная Соединенными Штатами, свидетельствует о том, что Израиль не несет ответственности за нападение на больницу в Газе. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Андриен Ватсон, передает УНН.

Разведка США указывает, что Израиль не бомбил больницу Газы

Цитата

«Хотя мы продолжаем собирать информацию, наша текущая оценка, основанная на анализе снимков с воздуха, перехваченной информации и информации из открытых источников, заключается в том, что Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице в Газе вчера», — сказала Ватсон.

Детали

Президент США Джо Байден был первым, кто намекнул на внутренние выводы, заявив во время своей поездки в Израиль, что в этом виновата «другая команда», другими словами палестинские боевики.

Об этом заявили и некоторые американские чиновники.

«Комитет Сената по разведке получил и пересмотрел разведданные, связанные с нападением на больницу Аль-Ахли в Газе. Исходя из этой информации, мы уверены, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом израильского авиаудара», – сказали сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио.

Эксперт по уменьшению ущерба гражданскому населению Марк Гарласко считает, что взрыв, похоже, не стал результатом воздушной бомбардировки.

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«Что бы ни попало в больницу в Газе, это не был авиаудар. Даже самый маленький JDAM оставляет 3-метровый кратер. Распространенное повреждение поверхности и полное отсутствие кратеров не соответствует авиаудару», — написал он на платформе Х.

И как сообщает The Wall Street Journal, «фото и видео, сделанные на месте взрыва, показывают, что здания больницы не были серьезно повреждены».

Контекст

Ночью 18 октября органы здравоохранения Сектора Газа заявили, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. В Армии обороны Израиля утверждают, что медицинское учреждение атаковала палестинская группировка "Исламский Джихад".

Больница Аль-Ахли расположена в центральной части Сектора Газа. По данным представителей Газы, в результате атаки погибли по меньшей мере 500 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

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