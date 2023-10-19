Разведка США указывает, что Израиль не бомбил больницу Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Разведка, полученная Соединенными Штатами, свидетельствует о том, что Израиль не несет ответственности за нападение на больницу в Газе. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Андриен Ватсон, передает УНН.
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«Хотя мы продолжаем собирать информацию, наша текущая оценка, основанная на анализе снимков с воздуха, перехваченной информации и информации из открытых источников, заключается в том, что Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице в Газе вчера», — сказала Ватсон.
Детали
Президент США Джо Байден был первым, кто намекнул на внутренние выводы, заявив во время своей поездки в Израиль, что в этом виновата «другая команда», другими словами палестинские боевики.
Об этом заявили и некоторые американские чиновники.
«Комитет Сената по разведке получил и пересмотрел разведданные, связанные с нападением на больницу Аль-Ахли в Газе. Исходя из этой информации, мы уверены, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом израильского авиаудара», – сказали сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио.
Эксперт по уменьшению ущерба гражданскому населению Марк Гарласко считает, что взрыв, похоже, не стал результатом воздушной бомбардировки.
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«Что бы ни попало в больницу в Газе, это не был авиаудар. Даже самый маленький JDAM оставляет 3-метровый кратер. Распространенное повреждение поверхности и полное отсутствие кратеров не соответствует авиаудару», — написал он на платформе Х.
И как сообщает The Wall Street Journal, «фото и видео, сделанные на месте взрыва, показывают, что здания больницы не были серьезно повреждены».
Контекст
Ночью 18 октября органы здравоохранения Сектора Газа заявили, что армия Израиля нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. В Армии обороны Израиля утверждают, что медицинское учреждение атаковала палестинская группировка "Исламский Джихад".
Больница Аль-Ахли расположена в центральной части Сектора Газа. По данным представителей Газы, в результате атаки погибли по меньшей мере 500 человек. Еще несколько сотен получили ранения.