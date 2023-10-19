Розвідка США вказує, що Ізраїль не бомбив лікарню Гази

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«Хоча ми продовжуємо збирати інформацію, наша поточна оцінка, заснована на аналізі знімків з повітря, перехопленої інформації та інформації з відкритих джерел, полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні в Газі вчора», — сказала Ватсон.

Деталі

Президент США Джо Байден був першим, хто натякнув на внутрішні висновки, заявивши під час своєї поїздки до Ізраїлю, що в цьому винна «інша команда», іншими словами палестинські бойовики.

Про це заявили і деякі американські чиновники.

«Комітет Сенату з розвідки отримав і переглянув розвіддані, пов’язані з нападом на лікарню Аль-Ахлі в Газі. Виходячи з цієї інформації, ми впевнені, що вибух став результатом невдалого запуску ракети бойовиками-терористами, а не результатом ізраїльського авіаудару», – сказали сенатори Марк Ворнер та Марко Рубіо.

Експерт зі зменшення шкоди цивільному населенню Марк Гарласко вважає, що вибух, схоже, не став результатом повітряного бомбардування.

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«Що б не влучило в лікарню в Газі, це не був авіаудар. Навіть найменший JDAM залишає 3-метровий кратер. Поширене пошкодження поверхні та повна відсутність кратерів, що не відповідає авіаудару», — написав він на платформі Х.

І як повідомляє The Wall Street Journal , «фото та відео, зроблені на місці вибуху, показують, що будівлі лікарні не зазнали серйозних пошкоджень».

Контекст

Уночі 18 жовтня органи охорони здоров'я Сектору Гази заявили, що армія Ізраїлю завдала удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що медичний заклад атакувало палестинське угруповання "Ісламський Джихад".

Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. За даними представників Гази, внаслідок атаки загинули щонайменше 500 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.