Разведка рассказала, почему затонул российский военный корабль "Лиман"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40150 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 97880 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111989 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124799 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144888 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159666 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123090 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138782 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189772 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291119 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4м/с
77%
Популярные новости

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 14345 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13514 просмотра

“Спустил штаны перед рублем”: Тотти все-таки прибыл в москву и нарвался на критику

7 апреля, 16:50 • 11674 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12317 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13128 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187628 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244102 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445705 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398770 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483781 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27641 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27379 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42135 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64465 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70856 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Разведка рассказала, почему затонул российский военный корабль "Лиман"

Киев • УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Единственной причиной затопления военного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Лиман" может быть непрофессионализм и халатность экипажа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Разведка рассказала, почему затонул российский военный корабль "Лиман"

"По распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий. Такая версия российской пропаганды направлена ​​на недопущение снижения имиджа ВМФ РФ и рассеивание мифа о непобедимости и боеспособности российских ВС. Следует отметить, что средний разведывательный корабль "Лиман" прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. Поэтому единственной причиной затопления и дальнейшего затопления может быть непрофессионализм и халатность экипажа корабля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 6 мая с.г. в юго-западной части акватории Черного моря (район затопления "Лимана") находится группа кораблей и судов ВМФ РФ.

"Осуществляется патрулирование и обследование района, продолжаются мероприятия по определению точного местонахождения обломков разведывательного корабля", - сообщает разведка.

Отмечается, что при этом руководством РФ принимаются усиленные меры по сокрытию информации, касающейся задач, которые выполнял "Лиман", и обстоятельств столкновения.

"Командованию Черноморского флота запрещено предоставлять представителям СМИ любые комментарии по поводу инцидента, особенно накануне проведения праздничных мероприятий 9 мая", - добавили в сообщении.

Напомним, 27 апреля судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" в Черном море получило пробоину и затонуло.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,591.23