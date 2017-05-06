Разведка рассказала, почему затонул российский военный корабль "Лиман"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Единственной причиной затопления военного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Лиман" может быть непрофессионализм и халатность экипажа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"По распространенной ранее российскими СМИ информации, инцидент произошел из-за сложных погодных условий. Такая версия российской пропаганды направлена на недопущение снижения имиджа ВМФ РФ и рассеивание мифа о непобедимости и боеспособности российских ВС. Следует отметить, что средний разведывательный корабль "Лиман" прошел модернизацию и был переоборудован новейшими разведывательными и навигационными средствами. Поэтому единственной причиной затопления и дальнейшего затопления может быть непрофессионализм и халатность экипажа корабля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 6 мая с.г. в юго-западной части акватории Черного моря (район затопления "Лимана") находится группа кораблей и судов ВМФ РФ.
"Осуществляется патрулирование и обследование района, продолжаются мероприятия по определению точного местонахождения обломков разведывательного корабля", - сообщает разведка.
Отмечается, что при этом руководством РФ принимаются усиленные меры по сокрытию информации, касающейся задач, которые выполнял "Лиман", и обстоятельств столкновения.
"Командованию Черноморского флота запрещено предоставлять представителям СМИ любые комментарии по поводу инцидента, особенно накануне проведения праздничных мероприятий 9 мая", - добавили в сообщении.
Напомним, 27 апреля судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" в Черном море получило пробоину и затонуло.