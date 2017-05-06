Розвідка розповіла, чому затонув російський військовий корабель "Лиман"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Єдиною причиною затоплення військового корабля Чорноморського флоту Російської Федерації “Лиман” може бути непрофесіоналізм і недбалість екіпажу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
“За поширеною раніше російськими ЗМІ інформацією, інцидент стався через складні погодні умови. Така версія російської пропаганди спрямована на недопущення зниження іміджу ВМФ РФ і розвіювання міфу про непереможність та боєздатність російських ЗС. Слід відмітити, що середній розвідувальний корабель "Лиман“ пройшов модернізацію та був переобладнаний найновітнішими розвідувальними та навігаційними засобами. Тому єдиною реальною причиною затоплення та подальшого затоплення може бути непрофесіоналізм та недбалість екіпажу корабля”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 6 травня ц.р. у південно-західній частині акваторії Чорного моря (район затоплення “Лиману”) перебуває група кораблів та суден ВМФ РФ.
“Здійснюється патрулювання та обстеження району, тривають заходи з визначення точного місцезнаходження уламків розвідувального корабля”, — повідомляє розвідка.
Наголошується, що при цьому керівництвом РФ вживаються посилені заходи з приховування інформації, що стосується завдань, які виконував “Лиман”, та обставин зіткнення.
“Командуванню Чорноморського флоту заборонено надавати представникам ЗМІ будь-які коментарі з приводу інциденту, особливо напередодні проведення святкових заходів 9 травня”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 27 квітня судно Чорноморського флоту “Лиман” в результаті зіткнення з судном “Ашот-7” в Чорному морі отримало пробоїну і затонуло.