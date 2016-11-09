Разведение сил в Станице Луганской очередной раз отменили из-за обстрелов боевиков - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко во время рабочей встречи с советниками стратегического уровня от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики сказал, что разведение сил в Станице Луганской в очередной раз отменили из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"К сожалению, учитывая регулярные нарушения российско-оккупационными войсками режима "тишины" мы так и не смогли перейти к практическому этапу разведения войск в районе населенного пункта Станица Луганская", сказал Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.
Также отмечается, что В.Муженко рассказал о ситуации в зоне АТО и ответил на вопросы о перспективах реализации договоренностей об отводе войск на заранее определенных участках.
Советник от США генерал Джон Абизейд в свою очередь назвал главную цель работы его коллег.
"Главной целью группы советников стратегического уровня является содействие реформированию украинской армии таким образом, чтобы ни на минуту не ослабить боеспособность", - сказал Дж.Абизейд.
В Минобороны добавили, что иностранные советники высоко оценили усилия "военного руководства по повышению эффективности управления войсками и наращиванию оперативных возможностей воинских частей и соединений".
Как сообщал УНН, сейчас в Минобороны прорабатывают назначение в Украине стратегического советника от Федеративной Республики Германия.