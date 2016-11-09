Розведення сил у Станиці Луганській вчергове скасували через обстріли бойовиків — В.Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко під час робочої зустрічі з радниками стратегічного рівня від Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки сказав, що розведення сил у Станиці Луганській вчергове скасували через обстріли бойовиків. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
“На жаль, з огляду на регулярні порушення російсько-окупаційними військами режиму "тиші" ми так і не змогли перейти до практичного етапу розведення військ в районі населеного пункту Станиця Луганська”, -сказав Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.
Також зазначається, що В.Муженко розповів про ситуацію в зоні АТО та відповів на питання щодо перспектив реалізації домовленостей про відведення військ на попередньо визначених ділянках.
Радник від США генерал Джон Абізейд у свою чергу назвав головну мету роботи його колег.
“Головною метою групи радників стратегічного рівня є сприяння реформуванню українського війська таким чином, щоб ні на хвилину не ослабити його боєздатність”, — сказав Д.Абізейд.
У Міноборони додали, що іноземні радники високо оцінили зусилля “військового керівництва з підвищення ефективності управління військами та нарощування оперативних спроможностей військових частин та з’єднань”.
Як повідомляв УНН, зараз у Міноборони опрацьовують призначення в Україні стратегічного радника від Федеративної Республіки Німеччина.