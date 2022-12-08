Растрата более 250 млн. грн.: суд арестовал руководителя благотворительной организации

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога руководителю благотворительной организации «Дыхание милосердия» Андрею Черному, подозреваемого в деле по растрате 250 млн. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Цитата

«8 декабря 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и изменила меру пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 20 млн. грн. залога руководителю благотворительной организации, одному из подозреваемых по делу о растрате 250 млн. грн.», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что суд апелляционной инстанции отказал стороне защиты в удовлетворении их жалобы об изменении меры пресечения бывшей исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины. Таким образом, суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн. грн.

«Как уже сообщалось, по версии следствия, в результате незаконных действий должностных лиц Минэкономики, госпредприятия и благотворительной организации в июне 2022 года со счета госпредприятия на счет благотворительной организации незаконно перечислено более 250 млн. грн. якобы на закупку баллистических жилетов Министерство обороны Украины. Однако бронированные жилеты так и не были закуплены, а средства за них из-за ряда финансовых операций перечислены на счета других предприятий с признаками фиктивности», - информирует САП.

На сегодняшний день действия бывшего должностного лица министерства, директора и главного бухгалтера госпредприятия, а также руководителя благотворительной организации квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дополнение

Сообщено о подозрении 5 участникам коррупционной схемы по хищению более 27 млн. гривен при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева, среди которых бывшие чиновники органов местного самоуправления и руководители частного общества.

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