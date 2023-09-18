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Растрата бюджетных средств: сразу в четырех регионах Украины подозрения получили чиновники и их сообщники

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Винницкой, Днепропетровской, Львовский и Черновицкой областях правоохранители обнаружили масштабные махинации с бюджетными средствами. В результате чего, подозрения получили чиновники и их сообщники, сообщает МВД Украины, передаявляется УНН.

Детали

Винницкая область. Предприниматели-субподрядчики завладели 1,8 млн грн местного бюджета, завысив стоимость опор наружного освещения.

Днепропетровская область. Среди подозреваемых – заместитель мэра Днепра – начальница департамента и подрядчик. Во время ремонта крыши школы подрядчик указал в смете стоимость на стройматериалы, которые в 2 раза превышают рыночные, а чиновница его подписала. Сумма убытков – почти 1 млн грн.

В рамках уголовного производства, по реконструкции и благоустройству объектов инфраструктуры города Днепр, провели 18 обысков.

Лица, причастные к этой «схеме», имея связи’с чиновниками городского совета, привлекли к выполнению работ подконтрольные предприятия.

Львовская область. Разоблачены факты противоправной деятельности должностных лиц Львовского ипподрома, который вывели из государственной собственности, а впоследствии зарегистрировали как частную.

Черновицкая область. Группа лиц растратила средства из бюджета, которые выделялись на берегоукрепление реки Черемош в с. Банилов Вижницкого района.

Всего в рамках вышеупомянутых уголовных производствах оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи областных подразделений полиции и сотрудники прокуратуры провели более 35 санкционированных обысков у фигурантов и причастных к «схемам» лиц. По их результатам шесть человек получили подозрения.

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