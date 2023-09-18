Розтрата бюджетних коштів: одразу у чотирьох регіонах України підозри отримали чиновники та їх спільники

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Вінницька область. Підприємці-субпідрядники заволоділи 1,8 млн грн місцевого бюджету, завищивши вартість опор зовнішнього освітлення.

Дніпропетровська область. Серед підозрюваних – заступниця мера Дніпра – начальниця департаменту та підрядник. Під час ремонту даху школи підрядник вказав у кошторисі вартість на будматеріали, які у 2 рази перевищують ринкові, а чиновниця його підписала. Сума збитків – майже 1 млн грн.

У межах кримінального провадження, щодо реконструкції та благоустрію об’єктів інфраструктури міста Дніпро, провели 18 обшуків.

Особи, які причетні до цієї «схеми», маючи зв’язки з чиновниками міської ради, залучили до виконання робіт підконтрольні підприємства.

Львівська область. Викрито факти протиправної діяльності службових осіб Львівського іподрому, який вивели з державної власності, а згодом зареєстрували як приватну.

Чернівецька область. Група осіб розтратила кошти з бюджету, які виділялися на берегоукріплення річки Черемош у с. Банилів Вижницького району.

Загалом у рамках вищезазначених кримінальних провадженнях оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі обласних підрозділів поліції та співробітники прокуратури провели понад 35 санкціонованих обшуків у фігурантів та причетних до «схем» осіб. За їх результатами шість осіб отримали підозри.

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