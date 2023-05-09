Вскрытие обнаружило отсутствующие органы у жертв секты в Кении. Подозреваемые торговали человеческими органами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Вскрытие трупов, найденных в братских могилах, связанных с религиозным культом в Кении, обнаружило отсутствующие органы. Во вторник должен возобновиться новый раунд эксгумаций. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Обнаружение массовых захоронений в прошлом месяце ошеломило глубоко религиозную страну с христианским большинством.
Полиция считает, что большинство тел принадлежат последователям самопровозглашенного пастора Пола Нтенге Маккензи, которого обвиняют в том, что он приказал им умереть от голода, "чтобы встретиться с Иисусом".
Детали
По словам главного государственного патологоанатома, хотя голод, вероятно, является основной причиной смерти, некоторые из жертв, в частности дети, были задушены, избиты или задохнулись.
В судебных документах, поданных в понедельник, говорится, что у некоторых трупов были извлечены органы, а полиция утверждает, что подозреваемые занимались насильственным извлечением частей тела.
"Отчеты о вскрытии установили отсутствие органов в некоторых телах эксгумированных жертв", - заявил главный инспектор Мартин Мунене в письме под присягой, поданном в суд Найроби.
"Считается, что торговля человеческими органами была хорошо скоординирована с участием нескольких игроков", - сказал он, не сообщив подробностей о возможной торговле.
Мунене сказал, что Иезекииль Одеро, известный телеевангелист, который был арестован в прошлом месяце в связи с тем же делом и освобожден под залог в четверг, получил огромные денежные переводы предположительно от последователей Маккензи, которые продали свое имущество по приказу лидера культа.
Суд Найроби обязал власти заморозить более 20 банковских счетов, принадлежащих Одеро, на 30 дней.
В общей сложности 112 человек были подтверждены мертвыми, заявил во вторник министр внутренних дел.
Был поднят вопрос о том, как Маккензи удалось уклониться от правоохранительных органов, несмотря на историю экстремизма и предыдущие судебные дела.
Бывший таксист сдался 14 апреля после того, как полиция, действовавшая по наводке, впервые проникла в лес Шакахола, где до сих пор обнаружено около 30 массовых захоронений.
Прокуроры просят задержать отца семерых детей, основавшего в 2003 году международную церковь "Благая весть", еще на 90 дней, пока не будет завершено расследование.