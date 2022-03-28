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Расследователь Bellingcat Грозев оценил, может ли путин использовать "ядерную кпопку"

Киев • УНН

 • 149311 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что даже если российский диктатор владимир путин решится нажать "красную кнопку" - его приказ могут не выполнить. Об этом Грозев сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Расследователь Bellingcat Грозев оценил, может ли путин использовать "ядерную кпопку"

Цитата

"Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти предписания по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он (владимир путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - сообщил журналист-расследователь.

Детали

В частности, Грозев обратил внимание на то, что в россии рассматривают возможность использования ядерного оружия. В этом контексте логичным является пребывание сейчас российского военно-политического руководства в защищенных бункерах.

Ссылаясь на "людей из российских спецслужб", журналист рассказал, что путин может дать распоряжение применить ядерное оружие в случае перспективы полного провала захвата Киева. Однако он боится, что приказ просто не будет выполнен.

Дополнение

Ранее у путина заявили, что россия может использовать ядерное оружие, если для нее есть "экзистенциальная угроза".

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