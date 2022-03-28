Расследователь Bellingcat Грозев оценил, может ли путин использовать "ядерную кпопку"

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"Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти предписания по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он (владимир путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - сообщил журналист-расследователь.

Детали

В частности, Грозев обратил внимание на то, что в россии рассматривают возможность использования ядерного оружия. В этом контексте логичным является пребывание сейчас российского военно-политического руководства в защищенных бункерах.

Ссылаясь на "людей из российских спецслужб", журналист рассказал, что путин может дать распоряжение применить ядерное оружие в случае перспективы полного провала захвата Киева. Однако он боится, что приказ просто не будет выполнен.

Дополнение

Ранее у путина заявили, что россия может использовать ядерное оружие, если для нее есть "экзистенциальная угроза".



