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Розслідувач Bellingcat Грозєв оцінив, чи може путін використати "ядерну кпопку"

Київ • УНН

 • 149311 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що навіть якщо російський диктатор володимир путін зважиться натиснути "червону кнопку" - його наказ можуть не виконати. Про це Грозєв повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Розслідувач Bellingcat Грозєв оцінив, чи може путін використати "ядерну кпопку"

Цитата

"Ця червона кнопка існує, але є п'ять осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він (володимир путін - ред.) розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ", - повідомив журналіст-розслідувач.

Деталі

Зокрема, Грозєв звернув увагу на те, що в росії розглядають можливість використання ядерної зброї. У цьому контексті логічним є перебування зараз російського військово-політичного керівництва в захищених бункерах.

Посилаючись на "людей з російських спецслужб", журналіст розповів, що путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю в разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Однак він боїться, що наказ просто не буде виконаний.

Доповнення

Раніше у путіна заявили, що росія може використати ядерну зброю, якщо для неї є "екзистенційна загроза".

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