Разыскиваемого Интерполом белоруса экстрадировали из Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166222 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119862 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114256 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105390 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157338 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разыскиваемого Интерполом белоруса экстрадировали из Украины

Разыскиваемого Интерполом белоруса экстрадировали из Украины

Киев  •  УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Гражданина Республики Беларусь, который был объявлен в международный розыск за организацию канала нелегальной миграции граждан стран Азии через российско-белорусскую границу, передали правоохранителям РБ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Во исполнение этого запроса (об экстрадиции - ред.) в марте 2017 по результатам проведенной прокуратурой Ровенской области экстрадиционной проверки, иностранный преступник выбыл из Ровенского следственного изолятора плановым этапом в Черниговский следственный изолятор для последующей передачи правоохранительным органам Республики Беларусь", - сообщил прокурор прокуратуры Ровенской области по международно-правовым поручениям Алексей Королев.

30-летний гражданин Республики Беларусь разыскивался с 2014 года органами Интерпола по инициативе белорусских правоохранительных органов с целью привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

Следователями правоохранительных органов этого государства собраны неопровержимые доказательства того, что человек за деньги помогал иностранцам из стран Юго-Восточной Азии нелегально пересекать государственную границу Республики Беларусь со стороны Российской Федерации.

Очередная попытка проводника доставить по такому же маршруту 8 граждан Социалистической республики Вьетнам провалилась, в связи с чем и с целью избежания наказания злоумышленник скрывался от следственных органов Республики Беларусь на территории нашего государства.

По результатам проведенной совместной операции сотрудников Интерпола и Сарненского отдела полиции ГУНП (главного управления Национальной полиции) в Ровенской области в июле 2016 года нарушителя разыскано и задержано в Дубровицком районе.

Во избежание ответственности, находясь под экстрадиционным арестом мужчина обратился с заявлением в Государственную миграционную службы Украины о признании его беженцем в Украине, однако в этом компетентными органами службы ему отказано.

Как сообщал УНН 7 апреля, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Украину из Москвы экстрадирован экс-глава ГАИ Киева.

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