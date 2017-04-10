Разыскиваемого Интерполом белоруса экстрадировали из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Гражданина Республики Беларусь, который был объявлен в международный розыск за организацию канала нелегальной миграции граждан стран Азии через российско-белорусскую границу, передали правоохранителям РБ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Во исполнение этого запроса (об экстрадиции - ред.) в марте 2017 по результатам проведенной прокуратурой Ровенской области экстрадиционной проверки, иностранный преступник выбыл из Ровенского следственного изолятора плановым этапом в Черниговский следственный изолятор для последующей передачи правоохранительным органам Республики Беларусь", - сообщил прокурор прокуратуры Ровенской области по международно-правовым поручениям Алексей Королев.
30-летний гражданин Республики Беларусь разыскивался с 2014 года органами Интерпола по инициативе белорусских правоохранительных органов с целью привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.
Следователями правоохранительных органов этого государства собраны неопровержимые доказательства того, что человек за деньги помогал иностранцам из стран Юго-Восточной Азии нелегально пересекать государственную границу Республики Беларусь со стороны Российской Федерации.
Очередная попытка проводника доставить по такому же маршруту 8 граждан Социалистической республики Вьетнам провалилась, в связи с чем и с целью избежания наказания злоумышленник скрывался от следственных органов Республики Беларусь на территории нашего государства.
По результатам проведенной совместной операции сотрудников Интерпола и Сарненского отдела полиции ГУНП (главного управления Национальной полиции) в Ровенской области в июле 2016 года нарушителя разыскано и задержано в Дубровицком районе.
Во избежание ответственности, находясь под экстрадиционным арестом мужчина обратился с заявлением в Государственную миграционную службы Украины о признании его беженцем в Украине, однако в этом компетентными органами службы ему отказано.
Как сообщал УНН 7 апреля, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Украину из Москвы экстрадирован экс-глава ГАИ Киева.