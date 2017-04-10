Розшукованого Інтерполом білоруса екстрадували з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Громадянина Республіки Білорусь, якого було оголошено в міжнародний розшук за організацію каналу нелегальної міграції громадян країн Азії через російсько-білоруський кордон, передали правоохоронцям РБ, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
"На виконання цього запиту (щодо екстрадиції - ред.) у березні 2017 року за результатами проведеної прокуратурою Рівненської області екстрадиційної перевірки, іноземний злочинець вибув із Рівненського слідчого ізолятора плановим етапом до Чернігівського слідчого ізолятора для подальшої передачі правоохоронним органам Республіки Білорусь", - поінформував прокурор прокуратури Рівненської області з міжнародно-правових доручень Олексій Корольов.
30-річний громадянин Республіки Білорусь розшукувався з 2014 року органами Інтерполу за ініціативою білоруських правоохоронних органів з метою притягнення до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Слідчими правоохоронних органів цієї держави зібрані беззаперечні докази того, що чоловік за гроші допомагав іноземцям з країн Південно-Східної Азії нелегально перетинати державний кордон Республіки Білорусь зі сторони Російської Федерації.
Чергова спроба провідника доправити за таким же маршрутом 8 громадян Соціалістичної республіки В’єтнам провалилася, у зв’язку з чим та з метою уникнення покарання зловмисник переховувався від слідчих органів Республіки Білорусь на території нашої держави.
За результатами проведеної спільної операції працівників Інтерполу та Сарненського відділу поліції ГУНП (головного управління Національної поліції) в Рівненській області у липні 2016 року порушника розшукано та затримано у Дубровицькому районі.
З метою уникнення відповідальності, перебуваючи під екстрадиційним арештом чоловік звернувся із заявою до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем в Україні, однак у цьому компетентними органами служби йому відмовлено.
Як повідомляв УНН 7 квітня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україну з Москви екстрадували екс-голову ДАІ Києва.