Разыскано беглеца из исправительной колонии в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители разыскали мужчину, который сбежал из исправительной колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"42-летний мужчина самовольно покинул территорию Ирпенского исправительного центра, где отбывает наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Беглеца объявили в розыск. Работники полиции сразу начали проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения преступника и его задержанию.
"Уже на следующий день мужчину разыскал наряд группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции. Он скрывался в собственном доме", - прокомментировали в полиции.
В ходе неотложного обыска правоохранители по месту жительства преступника нашли и изъяли сухое измельченное наркотическое зелье и кристаллическое вещество, похожее на метадон, которые он хранил для собственного потребления, отметили в ведомстве.
Изъяты вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.
По факту незаконного хранения наркотических веществ открыли уголовное производство по ст. 309 УК Украины.
Осужденного передали сотрудникам Ирпенской исправительной колонии.
Напомним, в 2018 году осужденные совершили 26 побегов.