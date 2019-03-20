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Разыскано беглеца из исправительной колонии в Киевской области

Киев • УНН

 • 10467 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители разыскали мужчину, который сбежал из исправительной колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Разыскано беглеца из исправительной колонии в Киевской области

"42-летний мужчина самовольно покинул территорию Ирпенского исправительного центра, где отбывает наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Беглеца объявили в розыск. Работники полиции сразу начали проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения преступника и его задержанию.

"Уже на следующий день мужчину разыскал наряд группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции. Он скрывался в собственном доме", - прокомментировали в полиции.

В ходе неотложного обыска правоохранители по месту жительства преступника нашли и изъяли сухое измельченное наркотическое зелье и кристаллическое вещество, похожее на метадон, которые он хранил для собственного потребления, отметили в ведомстве.

Изъяты вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения наркотических веществ открыли уголовное производство по ст. 309 УК Украины.

Осужденного передали сотрудникам Ирпенской исправительной колонии.

Напомним, в 2018 году осужденные совершили 26 побегов.

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