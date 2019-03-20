Розшукано втікача з виправної колонії на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці розшукали чоловіка, який втік з виправної колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"42-річний чоловік самовільно залишив територію Ірпінського виправного центру, де відбуває покарання за скоєння злочину, передбаченого ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Втікача оголосили у розшук. Працівники поліції одразу розпочали проводити оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування злочинця та його затримання.
"Вже наступного дня чоловіка розшукав наряд групи реагування патрульної поліції Кагарлицького відділення поліції. Він переховувався у власному будинку", - прокоментували в поліції.
У ході невідкладного обшуку правоохоронці за місцем проживання злочинця знайшли та вилучили сухе подрібнене наркотичне зілля та кристалічну речовину, схожу на метадон, які він зберігав для власного вжитку, зазначили у відомстві.
Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.
За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відкрили кримінальне провадження за ст. 309 КК України.
Засудженого передали співробітникам Ірпінської виправної колонії.
Нагадаємо, у 2018 році засуджені скоїли 26 втеч.