Розыск АРМА активов россиян мешает им финансировать войну в Украине - эксперт

Цитата

“Деятельность в части розыска и последующего ареста и управления активами россиян приводит к тому, что они теряют контроль над своими активами. Из этого следует, что их лишают права зарабатывать здесь деньги, которые могут идти на войну против Украины. В общем смысле эта деятельность позволяет избавиться от российского влияния внутри страны, лишает налогов россиян, которые могут идти в бюджет рф, что уменьшает их расходы на войну против нас. Параллельно деятельность АРМА направлена против украинских недобропорядочных бизнесменов, преступников, в части дальнейшей конфискации их имущества и возвращения этих денег в бюджет, который нуждается, в такое сложное время, в деньгах”, - рассказал Кочетков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРМА разыскало "скрытые" активы Новинского на 10,5 млрд грн, на них наложили арест

Напомним

Ранее глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что за время полномасштабной войны Агентство более чем в два раза увеличило темпы розыска активов.