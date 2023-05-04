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Розыск АРМА активов россиян мешает им финансировать войну в Украине - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Розыск российских активов, которым занимается Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), приводит к тому, что эти активы попадают под арест. Это, в свою очередь, лишает россиян возможности зарабатывать и финансировать войну против Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Александр Кочетков.

Цитата

“Деятельность в части розыска и последующего ареста и управления активами россиян приводит к тому, что они теряют контроль над своими активами. Из этого следует, что их лишают права зарабатывать здесь деньги, которые могут идти на войну против Украины. В общем смысле эта деятельность позволяет избавиться от российского влияния внутри страны, лишает налогов россиян, которые могут идти в бюджет рф, что уменьшает их расходы на войну против нас. Параллельно деятельность АРМА направлена против украинских недобропорядочных бизнесменов, преступников, в части дальнейшей конфискации их имущества и возвращения этих денег в бюджет, который нуждается, в такое сложное время, в деньгах”, - рассказал Кочетков.

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Напомним

Ранее глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что за время полномасштабной войны Агентство более чем в два раза увеличило темпы розыска активов. 

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