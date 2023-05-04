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Розшук АРМА активів росіян заважає їм фінансувати війну в Україні - експерт

Київ • УНН

 • 1599754 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Розшук російських активів, яким займається Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА), призводить до того, що ці активи потрапляють під арешт. Це, своєю чергою, позбавляє росіян можливості заробляти та фінансувати війну проти України. Про це у коментарі УНН розповів політичний експерт Олександр Кочетков.

Цитата

“Діяльність в частині розшуку і подальшого арешту та управління активами росіян призводить до того, що вони втрачають контроль над своїми активами. З цього випливає, що їх позбавляють права заробляти тут гроші, які можуть іти на війну проти України. В загальному сенсі ця діяльність дозволяє позбутися російського впливу всередині країни, позбавляє податків росіян, які можуть іти до бюджету рф, що зменшує їх витрати на війну проти нас. Паралельно діяльність АРМА спрямована проти українських недоброчесних бізнесменів, злочинців, в частині подальшої конфіскації їх майна і повертання цих грошей до бюджету, який потребує, у такий складний час, грошей”, - розповів Кочетков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АРМА розшукало "приховані" активи Новинського на 10,5 млрд грн, на них наклали арешт 

Нагадаємо

Раніше очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що за час повномасштабної війни Агентство у понад два рази збільшило темпи розшуку активів. 

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