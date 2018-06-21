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Разработчик из США рассказал, как его уволила машина, а ни один человек не смог ничего сделать

Разработчик из США рассказал, как его уволила машина, а ни один человек не смог ничего сделать

Киев  •  УНН

 • 32728 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Американский разработчик и сооснователь компании Renly Ибрагим Диалло рассказал, как машина уволила его с работы без ведома руководства. Мужчину постепенно лишали доступа к рабочему месту, пока в какой-то момент не разорвали контракт. О необычном освобождения Диалло рассказал в своем блоге, передает УНН.

К моменту увольнения разработчик восемь месяцев работал в крупной компании, название которой он не уточнил. По словам Диалло, он работал добросовестно и получал похвалы от начальства, пока однажды утром ему не пришло необычное сообщение.

“Было 7 утра, когда зазвонил телефон. Вместо будильника меня разбудила моя рекрутёр. Было слишком рано для телефонных звонков или для того, чтобы быть застигнутым врасплох, поэтому я не ответил. Я пошёл в душ и приготовился ко дню. На работе я послушал запись автоответчика, которую она мне оставила: “Боже мой, ты в порядке!?”

Мужчина решил, что его с кем-то перепутали, ведь в компании работает несколько его полных тёзок. Однако на этом странности не закончились: Диалло не смог попасть на работу, так как его проходка оказалась недействительна. Тогда разработчик посмотрел на охранника, который пожал плечами, посмеялся и пропустил его через турникеты вручную.

Диалло всё-таки позвонил рекрутёру, чтобы разобраться в ситуации. Девушка рассказала ему, что получила электронное письмо о нём и переспросила всё ли с ним в порядке. Рекрутёр пообещала уточнить детали у своего менеджера и перезвонить, но так и не сделала этого. Диалло сам обратился к руководителю, чтобы узнать, нет ли к нему каких-то вопросов, но ему ответили, что всё в порядке. На следующий день, когда разработчик как обычно приехал в офис на машине, он не смог припарковаться — его ключ-карта снова оказалась недействительна. За ним стояла очередь из машин, поэтому ему пришлось отъехать и снова дождаться охранника.

Диалло обратился к коллеге, чтобы посмотреть, что случилось с его задачей в системе управления проектов Jira. Он с удивлением обнаружил, что она неактивна, а его имя вычеркнуто из системы. После этого разработчику в панике позвонила менеджер и снова спросила, всё ли с ним в порядке: она объяснила, что получила письмо об увольнении Диалло. Девушка была очень удивлена, так как к этому не было никаких предпосылок. Через день, когда Диалло уже был в здании, его рекрутер прислала сообщение с просьбой не приходить на работу, так как получила письмо, что пропуск аннулирован из-за увольнения. Тогда в ситуации попыталась разобраться директор компании.

Диалло уже собирался покинуть офис, когда директор фирмы увидела e-mail сообщение, в котором было написано о расторжении контракта с разработчиком в марте 2017 года, хотя его контракт должен был завершиться только в конце декабря.

Однажды утром Диалло позвонила его рекрутёр и сообщила, что он может вернуться на работу. Разгадка оказалась банальной: сначала разработчик работал в технологической компании, которую затем приобрела крупная корпорация. Его трёхлетний контракт должны были перезаключить, но прошлого менеджера уволили сразу после перехода. Сотрудник должен был отрабатывать оставшееся время на дому, но, видимо, забыл об этом.

Тогда автоматическая система решила, что Диалло больше не является работником компании и запустила цепочку многодневных задач, каждая из которых вызывала следующую: процесс невозможно было остановить. Решить проблему удалось только перезаключив договор и настроив все офисные системы заново.

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