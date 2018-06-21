Розробник з США розповів, як його звільнив робот, а жодна людина не змогла нічого зробити

До моменту звільнення розробник вісім місяців працював у великій компанії, назву якої він не уточнив. За словами Діалло, він працював сумлінно і отримував похвали від керівництва, поки одного ранку йому не прийшло незвичне повідомлення.

“Була 7 ранку, коли задзвонив телефон. Замість будильника мене розбудила моя рекрутер. Було дуже рано для телефонних дзвінків або для того, щоб бути захопленим зненацька, тому я не відповів. Я пішов в душ і приготувався до дня. На роботі я послухав запис автовідповідача, яку вона мені залишила: “Боже мій, ти в порядку!?”, — повідомив Діалло.

Чоловік вирішив, що його з кимось переплутали, адже в компанії працює кілька його повних тезок. Однак на цьому дивацтва не закінчилися: Діалло не зміг потрапити на роботу, так як його прохідна картка виявилася недійсна. Тоді розробник подивився на охоронця, який знизав плечима, посміявся і пропустив його через турнікети вручну.

Діалло все-таки подзвонив рекрутеру, щоб розібратися в ситуації. Дівчина розповіла йому, що отримала електронного листа про нього і перепитала чи все з ним в порядку. Рекрутер пообіцяла уточнити деталі у свого менеджера і передзвонити, але так і не зробила цього. Діалло сам звернувся до керівника, щоб дізнатися, чи немає до нього якихось питань, але йому відповіли, що все в порядку. На наступний день, коли розробник як зазвичай приїхав в офіс на машині, він не зміг припаркуватися — його ключ-карта знову опинилася недійсна. За ним стояла черга з машин, тому йому довелося від’їхати і знову дочекатися охоронця.

Діалло звернувся до колеги, щоб подивитися, що сталося з його завданням у системі управління проектів Jira. Він з подивом виявив, що вона неактивна, а його ім’я викреслено з системи. Після цього розробнику в паніці подзвонила менеджер і знову запитала, чи все з ним в порядку: вона пояснила, що отримала лист про звільнення Діалло. Дівчина була дуже здивована, так як до цього не було ніяких передумов. Ще через день, коли Діалло вже був в будівлі, його рекрутер надіслала повідомлення з проханням не приходити на роботу, так як отримала лист, що пропуск анульований через звільнення. Тоді в ситуації спробувала розібратися директор компанії.

Діалло вже збирався покинути офіс, коли директор фірми побачила e-mail повідомлення, в якому було написано про розірвання контракту з розробником в березні 2017 року, хоча його контракт повинен був завершитися тільки в кінці грудня.

Одного ранку Діалло зателефонувала його рекрутер і повідомила, що він може повернутися на роботу. Розгадка виявилася банальною: спочатку розробник працював в технологічній компанії, яку потім придбала велика корпорація. Його трирічний контракт повинні були переукласти, але минулого менеджера звільнили відразу після переходу. Співробітник повинен був відпрацьовувати залишок часу вдома, але, мабуть, забув про це.

Тоді автоматична система вирішила, що Діалло більше не є працівником компанії і запустила ланцюжок багатоденних завдань, кожне з яких викликало наступне: процес неможливо було зупинити. Вирішити проблему вдалося лише переуклавши договір і налаштувавши усі офісні системи заново.