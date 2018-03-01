Разрыв между импортом и экспортом Украины с ЕС составляет 3,3 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины с ЕС составило 3,3 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В прошлом году экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 17,3 млрд долл., в то же время импорт в Украину - 20,8 млрд долл.
По сравнению с 2016 годом экспорт увеличился на 29,9% (на 4,04 млрд долл.), импорт - на 21,3% (на 3,6 млрд долл.).
В структуре экспорта товаров наибольшую долю традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности - 32,2% от общего экспорта.
Напомним, в 2017 году общее отрицательное сальдо торгового баланса Украины увеличилось вдвое - до 5,2 млрд долл. США.
Наряду с этим, Украина продолжает улучшать результаты внешней торговли мясом птицы. За два года они выросли на 45,5% - до 34,1 млн долл. США.