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Розрив між імпортом та експортом України з ЄС становить 3,3 млрд дол.

Розрив між імпортом та експортом України з ЄС становить 3,3 млрд дол.

Київ • УНН

 • 12425 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У 2017 році негативне сальдо торговельного балансу України з ЄС становило 3,3 млрд дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Минулого року експорт товарів з України до країн ЄС становив 17,3 млрд дол., водночас імпорт в Україну - 20,8 млрд дол.

У порівнянні з 2016 роком експорт збільшився на 29,9% (на 4,04 млрд дол.), імпорт - на 21,3% (на 3,6 млрд дол.).

У структурі експорту товарів найбільшу частку традиційно становили продукція АПК та харчової промисловості - 32,2% від загального експорту товарів.

Нагадаємо, у 2017 році загальне негативне сальдо торговельного балансу України збільшилось удвічі - до 5,2 млрд дол. США.

Поряд з цим, Україна продовжує покращувати результати зовнішньої торгівлі м'ясом птиці. За два роки вони зросли на 45,5% - до 34,1 млн дол. США.

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