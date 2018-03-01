Розрив між імпортом та експортом України з ЄС становить 3,3 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У 2017 році негативне сальдо торговельного балансу України з ЄС становило 3,3 млрд дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Минулого року експорт товарів з України до країн ЄС становив 17,3 млрд дол., водночас імпорт в Україну - 20,8 млрд дол.
У порівнянні з 2016 роком експорт збільшився на 29,9% (на 4,04 млрд дол.), імпорт - на 21,3% (на 3,6 млрд дол.).
У структурі експорту товарів найбільшу частку традиційно становили продукція АПК та харчової промисловості - 32,2% від загального експорту товарів.
Нагадаємо, у 2017 році загальне негативне сальдо торговельного балансу України збільшилось удвічі - до 5,2 млрд дол. США.
Поряд з цим, Україна продовжує покращувати результати зовнішньої торгівлі м'ясом птиці. За два роки вони зросли на 45,5% - до 34,1 млн дол. США.