"Рассчитываем на поддержку": Зеленский поздравил республиканца Маккарти как нового спикера Палаты представителей США

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"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - отметил Зеленский в Twitter.

Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу.

Дополнение

С 15-го раза в США избрали нового спикера Палаты представителей США. На эту должность избрали лидера республиканского большинства Кевина Маккарти.

Это был первый случай за столетие, когда Палата представителей не выбрала спикера во время первого голосования.