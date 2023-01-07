"Розраховуємо на підтримку": Зеленський привітав республіканця Маккарті як нового спікера Палати представників США

Цитата

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників США. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", - зазначив Зеленський у Twitter.

Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу.

Доповнення

З 15-го разу у США обрали нового спікера Палати представників США. На цю посаду обрали лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті.

Це був перший випадок за сторіччя, коли Палата представників не обрала спікера під час першого голосування.