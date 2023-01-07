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Палата представників США обрала спікера

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Під час 15-го раунду голосування за спікера Палати представників США на цю посаду обрали лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Палата представників США обрала спікера

Деталі

Протистояння республіканців за лідерство в Палаті представників закінчилося рано вранці в суботу, коли Кевін Маккарті здобув перемогу в історичному 15-му голосуванні на найдовших з 1859 року виборах спікера.

ЗМІ зазначають, що очікувалося, що Маккарті, нарешті, отримає більшість голосів. Але він був заблокований невеликою групою прихильників жорсткої лінії, які вимагають поступок, зміни способу управління Палатою представників та пріоритетних або альтернативних законів.

Маккарті підтримали 216 конгресменів, лідер Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, шестеро республіканців проголосували як “присутні” (“утрималися”).

Додамо

У Конгресі США республіканці у Палаті представників провалили спроби обрати спікера. Це був перший випадок за сторіччя, коли Палата представників не обрала спікера під час першого голосування.

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