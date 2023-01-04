Палата представників США поки не змогла обрати спікера

Деталі

В результаті жорстокої боротьби між консерваторами та більшістю республіканців Маккарті набрав всього 203 голоси з 218, необхідних для обрання. Маккарті боровся за посаду спікера з консервативним суперником-республіканцем, Енді Біггсом, та лідером демократів Хакімом Джефрісом. Біггс набрав 10 голосів, Джефріс отримав 212.

Не було Маккарті обрано і в результаті другого голосування.

Кевін Маккарті не зміг набрати необхідних для перемоги 218 голосів та у третьому турі голосування. Щобільше, один із конгресменів-республіканців, Байрон Доналдс, який представляє Флориду і голосував за Маккарті в перших двох турах, у третьому раунді проголосував за кандидатуру Джима Джордана.

За Маккарті у третьому турі проголосували 202 республіканці, ще 20 представників партії віддали голоси за Джордана, а демократ Хакім Джефріс із Нью-Йорка знову отримав 212 голосів.

Згідно з регламентом, у Палаті представників тепер має відбутися четвертий тур голосування. Маккарті та Джордан, ймовірно, знову виявляться кандидатами на посаду спікера від республіканців. Голосування триватиме доти, доки один із кандидатів не набере явної більшості голосів.

Це був перший випадок за сторіччя, коли Палата представників не обрала спікера під час першого голосування.