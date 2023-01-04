Палата представителей США пока не смогла избрать спикера

Детали

В результате жестокой борьбы между консерваторами и большинством республиканцев Маккарти набрал всего 203 голоса из 218, необходимых для избрания. Маккарти боролся за пост спикера с консервативным соперником-республиканцем Энди Биггсом и лидером демократов Хакимом Джефрисом. Биггс набрал 10 голосов, Джефрис получил 212.

Не был Маккарти избран и в результате второго голосования.

Кевин Маккарти не смог набрать необходимых для победы 218 голосов и в третьем туре голосования. Более того, один из конгрессменов-республиканцев, Байрон Доналдс, представляющий Флориду и голосовавший за Маккарти в первых двух турах, в третьем раунде проголосовал за кандидатуру Джима Джордана.

За Маккарти в третьем туре проголосовали 202 республиканца, еще 20 представителей партии отдали голоса за Джордана, а демократ Хаким Джефрис из Нью-Йорка снова получил 212 голосов.

Согласно регламенту, в Палате представителей теперь должен состояться четвертый тур голосования. Маккарти и Джордан, вероятно, снова окажутся кандидатами на пост спикера от республиканцев. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет явного большинства голосов.

Это был первый случай за столетие, когда Палата представителей не выбрала спикера во время первого голосования.